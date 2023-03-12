Очільник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що після взяття Бахмута перетворить ПВК "Вагнера" на жорстку ідеологічну елітну паралельну військову організацію.

Про це йдеться в Інституті вивчення війни.

Як зазначається, 11 березня Пригожин заявив, що після передбачуваного взяття Бахмута група “Вагнер” розпочне нову хвилю вербування та переформується в армію з ідеологічною складовою.

Останнім часом “Вагнер” розширює рекрутингові центри по всій Росії, включаючи центри та програми, орієнтовані на вербування молоді. 11 березня російське регіональне джерело новин повідомило, що група Пригожина відкрила шість рекрутингових центрів у школах і молодіжних спортивних клубах Алтаю, Забайкальського, Красноярського країв та Іркутської області.

Крім того, російське опозиційне джерело новин повідомило 11 березня, що Міністерство освіти в Апатитах Мурманської області включило співробітників “Вагнера” на профорієнтаційний урок, щоб розповісти “героїчні історії” та популяризувати молодіжну групу “Вагнерьонок” і літній табір у Криму.

Повідомляється, що “Вагнер”, ймовірно, прагне вербувати більш вразливих новобранців через ці орієнтовані на молодь кампанії та прищепити їм екстремістський ідеологічний бренд Пригожина — російський ультранаціоналізм.

Також додається, що можливо, Пригожин намагається реструктуризувати групу “Вагнер” в жорстку ідеологічну елітну паралельну військову організацію, щоб відіграти спеціалізовану роль серед російських сил в Україні. Таке рішення пов’язане з тим, що колишня роль групи у забезпеченні виключно тактичних здобутків розсіюється з ймовірною кульмінацією “Вагнер” навколо Бахмута.