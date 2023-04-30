Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин погрожує вивести своїх найманців з міста Бамут на Донеччині через нестачу боєприпасів та страх перед контратаками воїнів ЗСУ.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляється, Пригожин не полишає спроб переконати вище російське керівництво перейти від наступу до оборони на сході України.

На думку власника ПВК “Вагнер”, український контрнаступ може розпочатися до 15 травня. Натомість Кремль взагалі не готується до відбиття атак. Пригожин пригрозив вивести найманців з Бахмута, якщо військове командування РФ не виділить більше боєприпасів ПВК “Вагнер”.

За даними аналітиків, такі погрози, вказують на те, що Пригожин переймається “слабкими російськими позиціями в тилу Бахмута, що може призвести до успішного контрнаступу ЗСУ”. Під час інтерв’ю російському пропагандисту Пригожин заявив, що найманці “Вагнер” продовжать вести бойові дії в Бахмуті, проте найближчим часом будуть змушені “організовано відступити або залишитися і загинути”.

Крім того, Пригожин відзначив, що він спільно із заступником командувача російськими військами в Україні Сергієм Суровікіним розробляли план затримки просування українських військ у Бахмуті.

Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно об’єднатися із ним, оскільки нинішній начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов поступово втрачає прихильність Путіна.