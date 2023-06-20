Британські розвідники зауважили, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує свідомо підривати авторитет російського міноборони, що - на тлі контрнаступу України - розчаровує оборонне відомство.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

19 червня Пригожин заявив, що чекає відповіді від міноборони Росії щодо “контракту” власної розробки, який він передав у міністерство за три дні до цього.

Це сталося після власного ультиматуму відомства всім “добровольчим формуванням” підписати контракти з Міноборони до 1 липня 2023 року.

Хоча зміст документа Пригожина не був оприлюднений, акт його вручення підвищує ставки та, швидше за все, є черговою свідомою спробою підірвати авторитет офіційної військової влади.

“Тон Пригожина щодо МО став однозначно конфронтаційним. Міністерство оборони майже напевно вважає це дуже прикро в той час, коли воно бореться з контрнаступом України”, – резюмували фахівці.