Про це повідомляє Washington Post.

Видання стверджує, що “екстраординарну пропозицію” Пригожин зробив через свої якісь таємні контакти Головному управлінню розвідки Міноборони України. Пропозиція пролунала у січні, коли “вагнерівці” тисячами гинули під час штурмів Бахмута.

“Пригожин публічно ворогував із російськими воєначальниками, які, як він затято заявляє, не змогли озброїти і поповнити запаси його сил, які надавали життєво важливу підтримку військовим зусиллям Москви. Але він також є союзником президента Росії Володимира Путіна, який цілком може розцінити пропозицію Пригожина обміняти життя бійців “Вагнера” на російських солдатів як зрадницьку”, — йдеться у публікації.

У документі не йдеться, які саме позиції російських військ пропонував розкрити керівник ПВК.

За даними видання, двоє українських чиновників підтверджували, що Євген Пригожин кілька разів мав розмову з управлінням української розвідки. Один з них заявив, що “Пригожин неодноразово робив пропозицію щодо Бахмута, але Київ відхиляв її, бо чиновники не довіряють Пригожину і вважали його пропозиції нещирими”.

Керівництво США теж не повірило намірам глави ПВК.