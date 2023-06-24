Джерело: Михайло Подоляк у Twitter

Подоляк зазначив, що Пригожин був близький до знищення влади РФ.

“Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом… здаєш назад”.

Подоляк повідомив, що Пригожин довірився “вкрай специфічному посереднику із сумнівною репутацією” самопроголошеному президенту Республіки Білорусь Олександру Лукашенку, оскільки той “пообіцяв гарантії безпеки від людини (Путіна), яка вранці віддала наказ про твоє знищення. І за той страх, який зазнала путінська еліта протягом останніх 24 годин, цей наказ неодмінно буде виконаний”.

Радник ОП додав, що дії Пригожина не були безкорисливі.

“Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає”.