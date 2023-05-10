Аналітики ISW зауважили, що День перемоги 9 травня став для глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина можливістю висміяти президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Фахівці зазначили, що під час обговорення дефіциту боєприпасів та перспектив РФ в Україні, Пригожин почав говорити про “щасливого дідуся”, який вважає себе “хорошим”. Та насправді цей “дід” є “повним мудаком”

Пригожин також зазначив, що деякі особи (ймовірно, йдеться про Путіна та високопосадовців російського міноборони) повинні припинити красуватися на Красній площі.

На думку фахівців, говорячи про “діда” Пригожин має на увазі саме Путіна, якого часто називають “бункерним дідом”.

В ISW наголосили, що очільник вагнерівців і раніше критикував високопосадовців та офіцерів, однак завжди називав їхні імена і ніколи не говорив прямо про Путіна, а навпаки, намагався підвищити авторитет президента РФ за допомогою подібних риторичних трюків.