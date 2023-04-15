Фахівці Інституту вивчення війни прокоментували есе очільники ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина - яке він опублікував напередодні - у якому він зазначає, що майбутній контрнаступ України, найімовірніше, буде успішним, а не провальним. Водночас, на його думку, поразка Росії призведе до сплеску патріотизму у росіян та дозволить російській нації пройти "вогневе хрещення, необхідне, щоб вийти переможцем і перемогти Україну".

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

14 квітня Пригожин опублікував есе, в якому стверджував, що майбутній контрнаступ України швидше вдасться, ніж провалиться.

За його словами, “егоїстична” російська “глибинна держава” (яка, за його визначенням, складається з фінансових еліт, олігархів та чиновників) зараз перебуває у кризі через нездатність російських військових швидко здобути перемогу.

Пригожин звинуватив членів цієї “глибинної держави” у навмисному саботуванні успіху Росії у війні, оскільки вони прагнуть відновити своє привілейоване комфортне життя.

Пригожин назвав учасників “глибинної держави” внутрішніми ворогами, котрі підштовхуватимуть російську владу до “серйозних поступок”, що, фактично, означатиме “зраду російських інтересів”.

Сам очільник вагнерівців відкинув будь-яку ідею перемовин України та Росії і закликав росіян до продовження боротьби, навіть якщо це призведе до “тимчасової поразки РФ”.

Він додав, що війська РФ не можуть припинити бойові дії, попри територіальні здобутки Росії, оскільки неокупована Україна політично протистоїть Кремлю.

Пригожин заявив, що Росія повинна продовжувати невпинну боротьбу в Україні, якими б не були складні умови.

За його словами, будь-який сценарій, за якого Росія зазнає поразки, призведе до хвилі “радикальних національних почуттів” всередині РФ, що послужить каталізатором для відновлення російського патріотизму та дозволить російській нації пройти вогневе хрещення, необхідне, щоб вийти переможцем і перемогти Україну.

Фахівці зауважили, що Пригожин – один із найбільш екстремальних лідерів думок провоєнної фракції Росії – вважає, що Росія може зазнати поразки в Україні і що така поразка в короткостроковій перспективі насправді принесе їй користь.

На думку експертів, такими заявами Пригожин, та інші радикальні прихильники війни у РФ, намагаються активізувати суспільство задля надання йому енергії для тривалої боротьби із Заходом.