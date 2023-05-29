Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нападає на президента Росії Володимира Путіна через неотриману нагороду "за захоплення Бахмута".

Джерело: ISW.

Як повідомляється, Пригожин знову підірвав авторитет і режим російського президента Володимира Путіна, заявивши про заборону державними росЗМІ публікувати будь-які дискусії про ПВК “Вагнер”.

На думку самого Пригожина, “неназвані російські чиновники лише виграють від такої цензури найближчим часом, від 1 до 3 місяців, перш ніж народ почне чинити опір і ненавидіти бюрократів”.

“Посадовці РФ мали б змогу насолоджуватися своєю історичною здатністю цензурувати російське суспільство, якби Росія не вторглася в Україну”, – додав очільник ПВК.

Фахівці ISW зазначили, що, ймовірно Пригожин здійснює нападки на Путіна за те, що очільник Кремля не виплатив йому обіцяну винагороду “за захоплення Бахмута”.

Крім того, у звіті міститься інформація про заяву Пригожина щодо продовження російської операції в Бахмуті до 5 червня. 28 травня він повідомив про те, що виведення бойовиків “Вагнер” з міста може зайняти ще кілька днів, оскільки найманці не встигнуть передати всю техніку в належному стані до 1 червня.

Водночас, за даними аналітиків, темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими, що дозволяє українським силам розпочати “новий етап операцій навколо міста, якщо вони цього захочуть”.