Джерело: ISW.
Як повідомляється, Пригожин знову підірвав авторитет і режим російського президента Володимира Путіна, заявивши про заборону державними росЗМІ публікувати будь-які дискусії про ПВК “Вагнер”.
На думку самого Пригожина, “неназвані російські чиновники лише виграють від такої цензури найближчим часом, від 1 до 3 місяців, перш ніж народ почне чинити опір і ненавидіти бюрократів”.
“Посадовці РФ мали б змогу насолоджуватися своєю історичною здатністю цензурувати російське суспільство, якби Росія не вторглася в Україну”, – додав очільник ПВК.
Фахівці ISW зазначили, що, ймовірно Пригожин здійснює нападки на Путіна за те, що очільник Кремля не виплатив йому обіцяну винагороду “за захоплення Бахмута”.
Крім того, у звіті міститься інформація про заяву Пригожина щодо продовження російської операції в Бахмуті до 5 червня. 28 травня він повідомив про те, що виведення бойовиків “Вагнер” з міста може зайняти ще кілька днів, оскільки найманці не встигнуть передати всю техніку в належному стані до 1 червня.
Водночас, за даними аналітиків, темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими, що дозволяє українським силам розпочати “новий етап операцій навколо міста, якщо вони цього захочуть”.
- 28 травня засновник ПВК “Вагнер”, соратник російського президента Володимира Путіна Євген Пригожин заявив, що він переконаний, що високопосадовці Кремля заборонили повідомляти про нього в державних ЗМІ, попередивши, що такий підхід призведе до “негативної реакції з боку росіян” вже протягом декількох місяців.
- Найманці ПВК “Вагнер” відступають з Бахмута Донецької області з метою відновитися та перегрупуватися в тилу, так як російські наступальні операції в місті поступово зменшуються.
- Українським воїнам вдалось просунутись ще на кількасот метрів вперед у районі Бахмута на Донеччині.
- Глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що його найманці почали відхід зі східного міста Бахмут.
- Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що українські військові є одними із “найсильніших” у світі та зауважив, що мета РФ – “демілітаризувати” Україну – не має успіху.
- Найманці ПВК “Вагнер” відступають з Бахмута Донецької області з метою відновитися та перегрупуватися в тилу, так як російські наступальні операції в місті поступово зменшуються.