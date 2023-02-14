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Пригожин визнав, що заснував «фабрику тролів», яка могла втручатись у вибори в США

Голова російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин визнав, що заснував Агентство інтернет-досліджень (IRA), проти якого уряд США ввів санкції за  втручання у вибори.

Вівторок, 14 лютого 2023, 18:17
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Про це інформує CNN.

14 лютого пресслужба Пригожина опублікувала його заяву щодо прохання прокоментувати припущення про його ймовірний зв’язок з ІРА.

Я з задоволенням реагую, – сказав Пригожин у заяві. Я ніколи не був просто фінансистом Агентства інтернет-досліджень. Я це придумав, я це створив, я цим довго керував. Агентство створено для захисту російського інформаційного простору від хамської агресивної пропаганди антиросійського наративу із Заходу”.

У 2018 році міністерство фінансів США наклало санкції на IRA, звинувативши у “створенні та керуванні величезною кількістю підроблених онлайн-осіб, які видавали себе за громадян США, включаючи низові організації, групи інтересів і загальнодержавну політичну партію в соціальних мережах”.

Раніше в міністерстві фінансів зауважили, що завдяки цій діяльності IRA опублікувала тисячі оголошень, які охопили мільйони осіб в Інтернеті. ІРА також організовувало та координувало політичні мітинги під час підготовки до виборів 2016 року, приховуючи свою російську ідентичність.

Окрім того, IRA незаконно використовувала особисту інформацію громадян США для відкриття фінансових рахунків для фінансування своїх операцій.

У липні 2022 року Держдепартамент США оголосив нагороду за інформацію про російське втручання в американські вибори і, зокрема, про Євгена Пригожина та ТОВ “Агентство інтернет-досліджень”. Винагороду сумою до 10 млн доларів призначено за дані, що дозволяють ідентифікувати місцезнаходження іноземних фізичних чи юридичних осіб, які беруть участь або брали участь у втручанні у вибори.

Раніше Пригожин запевняв, що ніяк не пов’язаний з “фабрикою тролів”, а також із втручанням у вибори в США.

Соратник російського президента Путіна, бізнесмен Євген Пригожин заявив 7 листопада, що втручався у вибори в США і продовжуватиме робити це в майбутньому. Це перше подібне зізнання від особи, яку Вашингтон офіційно визнав причетною до спроб вплинути на американську політику.

У коментарях, опублікованих пресслужбою його кейтерингової фірми “Конкорд” у російському “ВКонтакте”, Пригожин заявив: “Ми втручалися (у вибори в США), ми втручаємося і будемо втручатися. Обережно, акуратно, хірургічним шляхом і по-своєму, так, як ми це вміємо”.

Згодом у Сполучених Штатах зреагували на заяву Пригожина, який фактично визнав втручання Росії в американські вибори.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що США готові дати рішучу відповідь на намагання окремих організацій чи осіб втрутитись в американські проміжні вибори.

Та людина, яка робить такі заяви, не робила б цього, якби Кремль на певному рівні не погодив би це”, – сказав він.

Водночас Прайс наголосив, що заява Пригожина, який має підтримку з боку Кремля, свідчать, що сигнал про втручання в американські вибори надходить зокрема від російського уряду.

Нам усім відомо, насамперед зараз, що вільні й чесні вибори є наріжним каменем американського суспільства й американської демократії”, – додав речник Держдепу.

Він також нагадав, що США ще у 2018 році ввели санкції проти Євгена Пригожина та його “Агентства інтернет-досліджень”, а у 2021 – проти самої Росії. Також через втручання у вибори санкції було накладено на Іран.

Теги: заява, Агентство інтернет-досліджень, Вагнер, втручання у вибори, заява, Пригожин, санкцій США, фабрика тролів

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