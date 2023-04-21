Про це сказав Пригожин у відео, опублікованому його пресслужбою в Telegram.
“З усіх моїх знайомих одна людина — Дмитро Пєсков, який свого часу прославився закінченим лібералом, свого сина відправив, який частину життя прожив в Америці, якщо не помиляюся, або в Англії, прийшов і каже: “забери його простим артилеристом”, — сказав голова ПВК “Вагнера”.
Він додав, що син Пєскова відпрацював “абсолютно нормально”, простим артилеристом по коліно в багнюці на РСЗВ “Ураган”.
Водночас у своєму відео Пригожин поскаржився, що у РФ почало з’являтися все більше приватних військових компаній.
Він запевнив, що якби йому дали кілька сотень тисяч людей, то він буцімто б зробив так, аби Росії “не було соромно”, а влада окупантів могла б краще пояснити навіщо взагалі розпочала так звану “СВО”.
- Відеохостинг YouTube видалив відеоролики приватної військової компанії “Вагнер” та канали на платформі, які їх розповсюджували, аби не популяризувати російські військові формування.
- Литовський Сейм одностайно ухвалив резолюцію, якою визнав російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією.
- 26 січня міністерство фінансів США розширило санкції проти Російської Федерації та визнало російську приватну військову компанію “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією.
- Колишні в’язні, яких було завербовано до приватної військової компанії Євгена Пригожина “Вагнер”, зізналися у розстрілах та вбивстві українців.