Голова російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що син прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова "служив" артилеристом у його ПВК.

Про це сказав Пригожин у відео, опублікованому його пресслужбою в Telegram.

“З усіх моїх знайомих одна людина — Дмитро Пєсков, який свого часу прославився закінченим лібералом, свого сина відправив, який частину життя прожив в Америці, якщо не помиляюся, або в Англії, прийшов і каже: “забери його простим артилеристом”, — сказав голова ПВК “Вагнера”.

Він додав, що син Пєскова відпрацював “абсолютно нормально”, простим артилеристом по коліно в багнюці на РСЗВ “Ураган”.

Водночас у своєму відео Пригожин поскаржився, що у РФ почало з’являтися все більше приватних військових компаній.

Він запевнив, що якби йому дали кілька сотень тисяч людей, то він буцімто б зробив так, аби Росії “не було соромно”, а влада окупантів могла б краще пояснити навіщо взагалі розпочала так звану “СВО”.