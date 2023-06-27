Джерело: Politico

Як повідомляється, видання звернулося до Пригожина в межах одного зі своїх розслідувань. Зокрема, співробітники знайшли докази того, що виробник російських гвинтівок Orsis T-5000 придбав боєприпаси в американської компанії. Цю зброю, як виявилося, використовують найманці ПВК “Вагнер”, тому подібне питання поставили безпосередньо Пригожину.

Своєю чергою, власник “Вагнер” у голосовому повідомленні, надісланому у відповідь на запит про коментар, попросив допомоги в отриманні американських снайперських гвинтівок, кулеметів та гранатометів.

“Я прошу вас поговорити з вашими контактами, щоб ми могли отримати ці постачання”, – сказав він.

Водночас Пригожин додав, що має ще одне прохання: “Ідеться про F-35. Якщо це можливо, як ми обговорювали раніше, закупити запаси через Нову Зеландію. Можливо, їм знадобиться додаткова заправка на Гаваях, проте я не думаю, що будуть проблеми”, – відзначив очільник ПВК.