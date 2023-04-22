Низка російських мілблогерів звинуватили очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у закликах "заморозити" російсько-українську війну. Водночас експерти Інституту вивчення війни наголосили, що тимчасове припинення вогню та затягування війни піде на користь лише Росії.

Про це йдеться у звіті ISW.

Деякі російські мілблогери, серед яких терорист Ігор Гіркін, звинуватили Пригожина у закликах до “заморожування” війни проти України. Гіркін запитав, чому Кремль не арештовує Пригожина за подібні висловлювання, які терорист вважає закликами “до порушення територіальної цілісності РФ”.

Фахівці зауважили, що такі звинувачення у бік очільника вагнерівців можуть свідчити про те, що він знайшов покровителя у стінах міноборони РФ, який також підтримує тимчасово припинення бойових дій в Україні з політичних мотивів.

Аналітики нагадали, що нещодавно Пригожин опублікував есе, у якому закликав Росію або розпочати вирішальну битву проти України, або прийняти тимчасову поразку, яка дасть змогу підготуватись до війни у майбутньому.

“Можливо, Гіркін та його покровителі побоюються, що Пригожин приєднався до політичної фракції, яка закликає президента Росії Володимира Путіна припинити війну на нинішніх рубежах після запланованого українського контрнаступу”, – заважили в ISW.

Водночас фахівці наголосили, що тимчасове припинення вогню та затягування війни будуть вигідними виключно для Росії, адже це дасть змогу РФ відновити свої сили. Також затягування призведе до зменшення підтримки України з боку Заходу.

“Після відновлення боєздатності Росія використовуватиме окуповані території в Україні як плацдарм для майбутніх наступальних операцій. Росія продовжує використовувати інформаційні операції на Заході як зброю, щоб перешкоджати наданню військової допомоги, і такі зусилля лише посилюватимуться, якщо Росія зможе створити міцну лінію оборони за допомогою військовослужбовців за контрактом і строковиків, що сповільнить просування України”, – резюмували експерти.