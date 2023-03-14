Прокремлівський політолог, член дискусійного клубу "Валдай" Олексій Мухін звинуватив очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у переслідуванні політичних цілей у РФ. На думку Мухіна, амбіції Пригожина ставлять під загрозу вагнерівців у Бахмуті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Мухін зреагував на нещодавню заяву Пригожина, в якій він заявив, що начебто буде балотуватись на пост президента України у 2024 році.

У своєму Telegram-каналі Мухін заявив, що російська громадськість почала сприймати заяву Пригожина як заяву про те, що він балотуватиметься на виборах президента Росії, які також заплановані на 2024 рік.

Мухін риторично запитав, чи повідомляв Пригожин президента Росії Володимира Путіна про свої “президентські амбіції”.

Він також саркастично зауважив, що Пригожин є “перспективним політиком”, який шукає, кого звинуватити у великих втратах ПВК “Вагнер” під Бахмутом.

Мухін зауважив, що всі знають, що російський уряд фінансує вагнерівців, хоча Пригожин не визнає допомогу від російської армії і саме це “віддалило його від інших російських командирів” на фронті.

Мухін дійшов висновку, що своїми діями Пригожин “поставив у загрозу оточення бойовиків Вагнера під час очікуваної української контратаки”.

Політолог заявив, що зараз Пригожин вимагає, щоб російські армійці “прикрили його фланги”, і що російським військам, можливо, доведеться відкинути свою неприязнь до Пригожина, щоб запобігти подальшим втратам ПВК “Вагнер” у Бахмуті.

На думку експертів ISW, такий коментар прокремлівського політолога є доказом їхньої оцінки від 12 березня про те, що міноборони РФ зумисне дозволяє вагнерівцям зазнавати великих втрат у Бахмуті, аби зірвати політичні амбіції Пригожина.

“Звинувачення Мухіна також підтверджують оцінку ISW про те, що Кремль і міноборони Росії, ймовірно, намагаються звинуватити Пригожина в уповільненому темпі просування в Бахмуті та у великих втратах серед вагнерівців. Раніше ISW спостерігав різку критику Пригожина з боку мілблогерів, таких як Ігор Гіркін, але заява Мухіна примітна через його існуючу приналежність до кремлівської інституції, якою є клуб “Валдай””, – резюмували фахівці.