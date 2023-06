Пригрозили «негативними наслідками» – в ЄС закликали Сербію та Косово до деескалації

Джерело: заява Верховного представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля

Євросоюз пригрозив Сербії та Косово наслідками за продовження заворушень, що сталися наприкінці травня у північних районах Косова, населених переважно сербами. Боррель зауважив, якщо не вдасться знизити напруженість у цьому регіоні, то ЄС вживе “рішучих заходів”.

Європейський Союз твердо підтримує місію НАТО KFOR і місію ЄС EULEX у виконанні їхніх відповідних мандатів, наголосив дипломат.

За словами Борреля, Євросоюз готовий до рішучих заходів. Відсутність деескалації напруги призведе до негативних наслідків.

Statement by @JosepBorrellF on behalf of the EU on on Kosovo* and latest developments

Read it here 👇https://t.co/7sF1Ho64Ti

— EU Council Press (@EUCouncilPress) June 3, 2023