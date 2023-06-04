Пригрозили «негативними наслідками» – в ЄС закликали Сербію та Косово до деескалації

Європейський Союз рішуче засудив "насильницькі акти проти громадян, військ KFOR, правоохоронних органів і ЗМІ" на півночі Косова. Насильства можна було уникнути і потрібно уникати в майбутньому, переконані в ЄС.

Джерело: заява Верховного представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля

Євросоюз пригрозив Сербії та Косово наслідками за продовження заворушень, що сталися наприкінці травня у північних районах Косова, населених переважно сербами. Боррель зауважив, якщо не вдасться знизити напруженість у цьому регіоні, то ЄС вживе “рішучих заходів”.

Європейський Союз твердо підтримує місію НАТО KFOR і місію ЄС EULEX у виконанні їхніх відповідних мандатів, наголосив дипломат.

Ми закликаємо як Косово, так і Сербію негайно вжити заходів для деескалації, припинити використовувати риторику, що викликає розбіжності, і утриматися від будь-яких подальших нескоординованих дій. Спокій потрібно терміново відновлювати”, – мовиться у заяві.

За словами Борреля, Євросоюз готовий до рішучих заходів. Відсутність деескалації напруги призведе до негативних наслідків.

Statement by @JosepBorrellF on behalf of the EU on on Kosovo* and latest developments Read it here 👇https://t.co/7sF1Ho64Ti — EU Council Press (@EUCouncilPress) June 3, 2023

В ЄС висловили сподівання, що Косово діятиме без ескалації та негайно призупинить поліцейські операції в районі муніципальних будівель на півночі Косова.

Водночас Євросоюз закликав Приштину тимчасово припинити поліцейські акції неподалік адміністративних будівель на півночі країни та організувати у регіоні повторні вибори. Раніше місцеві серби відмовилися брати участь у виборах у квітні. Вже 26 травня у Косовому стались сутички між силами поліції та сербським населенням регіону.

Натомість у Брюсселі очікують, що серби, що живуть у регіоні, візьмуть участь у виборах. Також в ЄС висловили занепокоєння щодо найвищого рівня бойової готовності збройних сил Сербії.

Крім того, ЄС закликав негайно розпочати формування об’єднання муніципалітетів з переважно сербським населенням, створити яке було вирішено ще кілька років тому під час мирних переговорів між Сербією та Косово.

Наприкінці лютого лідери Сербії та Косова підтримали запропоновану Євросоюзом угоду “Про шлях до нормалізації відносин”.

27 грудня Сербія привела свою армію в стан найвищої бойової готовності.

У Кремлі, зі свого боку, спростували заяви про те, що Росія впливала на Сербію з метою дестабілізації Косова, заявивши, що Сербія просто “захищала права етнічних сербів”.

Колишнього серба-поліцейського, арешт якого викликав бурхливі протести сербської меншини Косова, буде звільнено з-під варти та поміщено під домашній арешт після запиту прокуратури, – повідомив Reuters речник суду першої інстанції в Приштині.