Про це він сповістив в інтерв’ю для видання “Українська правда”.

За його словами, “з’ясовувати стосунки” під час війни – це найбільш помилкова річ, адже всі першочергово мають займатися саме війною та працювати на перемогу України проти російської агресії.

“Єдине, що хотів би застерегти: хто вважає, що перемога у нас вже в кишені, що все добре, і таке інше – ворог підступний, ворог непростий. Попереду ще дуже багато, слово “робота”, мабуть, тут не дуже коректно, дуже багато тих речей, які нам треба буде робити. Це наш історичний шанс взагалі побудувати країну”, – заявив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що якщо після закінчення війни в Україні відновляться певні процеси, які відбувалися протягом 30 років, то “Господь цього не просить” і другої можливості побудувати державу вже не буде.

“Маємо усвідомлювати, що має бути абсолютно нова держава – щира, відверта, така, як наш президент зараз. Те, що він робить, і те, що він зробив – це не очікував ніхто”, – додав Олексій Данілов.