Французький лідер Емманюель Макрон заявив, що процес вступу до Євросоюзу є "справедливо вимогливим", а також, що він не має бути єдиним рішенням для стабільності сусідніх країн.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

За словами Макрона, вступ до ЄС “не має бути єдиним рішенням для стабільності” в сусідніх країнах, таких як Україна, Молдова та Грузія.

Президент Франції наголосив, що насамперед це пов’язано з тим, що процес вступу справедливо вимогливий, а також із тим, що є необхідність “спрощувати” Європу задля більшої ефективності.

Про це Макрон повідомив під час спільної пресконференції з президентом Молдови Майєю Санду в середу, 15 червня, у Кишеневі.

Також французький лідер додав, що важливо побудувати ширшу європейську політичну спільноту задля співпраці за ключовими запитаннями, зокрема, у сфері оборонної безпеки.

Відомо, що європейські лідери зберуться наприкінці червня в Брюсселі задля обговорення кандидатур на вступ до ЄС — України, Молдови та Грузії.