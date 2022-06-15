Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.
За словами Макрона, вступ до ЄС “не має бути єдиним рішенням для стабільності” в сусідніх країнах, таких як Україна, Молдова та Грузія.
Президент Франції наголосив, що насамперед це пов’язано з тим, що процес вступу справедливо вимогливий, а також із тим, що є необхідність “спрощувати” Європу задля більшої ефективності.
Про це Макрон повідомив під час спільної пресконференції з президентом Молдови Майєю Санду в середу, 15 червня, у Кишеневі.
Також французький лідер додав, що важливо побудувати ширшу європейську політичну спільноту задля співпраці за ключовими запитаннями, зокрема, у сфері оборонної безпеки.
Відомо, що європейські лідери зберуться наприкінці червня в Брюсселі задля обговорення кандидатур на вступ до ЄС — України, Молдови та Грузії.
- Нагадаємо, раніше експерти повідомляли, що окупанти завдали 4,3 млрд доларів збитків сільському господарству України.
- Також Генштаб України повідомляв, що Росія намагається відновити боєздатність своїх військових, залучаючи додатковий людський ресурс.