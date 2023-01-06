У розвідці Великої Британії зауважили, що 31 грудня 2022 року бойовики псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР" офіційно були інтегровані до складу ЗС РФ. Ну думку експертів, приєднання фейкових республік до Росії коштуватиме Кремлю чималих витрат.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники зауважили, що РФ вважає псевдореспубліки частинами Росії після проведення “референдумів” про приєднання на окупованих територіях у вересні 2022 року.

Та попри це відомо, що Кремль контролював так звані “Л/ДНР” ще з 2014 року, створивши там 1-й армійський корпус “ДНР” та 2-й армійський корпус “ЛНР”, до складу яких входили і російські військові.

Розвідники додали, що статус та ідентичність фейкових республік, ймовірно, і досі залишаються предметом розбіжностей у російській системі.

“Ще до вторгнення в лютому 2022 року ці території являли собою значну втрату російських фінансів. Тепер, коли Кремль відкрито зобов’язався підтримувати їх, вони, ймовірно, стануть великими політичними, дипломатичними та фінансовими витратами для Росії, які триватимуть далеко після поточної фази конфлікту”, – резюмували у британській розвідці.