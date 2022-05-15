Мама фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка Стефанія наголосила, що найбільше пишається сином за те, що він зі сцени закликав допомогти Маріуполю та всім, хто перебуває на оточеному заводі "Азовсталь".

Про це повідомляє “Суспільне“.

“Я приємно здивована була, що мій Олег все ж таки сказав ті слова про Маріуполь і про “Азовсталь”. Я одразу йому написала повідомлення, що він — молодець, бо сказав це, незалежно від того, чи його дискваліфікують чи не дискваліфікують. Він зробив свою роботу, зробив те, що він мав зробити для людей”, — зазначила Стефанія.

Вона також зауважила, що нині багато людей особисто висловлюють їй свою підтримку та радість. Окрім того, містяни знайшли ще один спосіб, щоб підтримати своїх земляків — одягають панами різних кольорів з назвою гурту чи з українською символікою.

14 травня фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ допомогти тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі.

Пізніше стало відомо, що Kalush Orchestra не дискваліфікували.