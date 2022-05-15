Про це повідомляє “Суспільне“.
“Я приємно здивована була, що мій Олег все ж таки сказав ті слова про Маріуполь і про “Азовсталь”. Я одразу йому написала повідомлення, що він — молодець, бо сказав це, незалежно від того, чи його дискваліфікують чи не дискваліфікують. Він зробив свою роботу, зробив те, що він мав зробити для людей”, — зазначила Стефанія.
Вона також зауважила, що нині багато людей особисто висловлюють їй свою підтримку та радість. Окрім того, містяни знайшли ще один спосіб, щоб підтримати своїх земляків — одягають панами різних кольорів з назвою гурту чи з українською символікою.
14 травня фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ допомогти тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі.
Пізніше стало відомо, що Kalush Orchestra не дискваліфікували.
“Ми розуміємо глибокі почуття навколо України на цей момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер”, — йшлося у повідомленні організаторів конкурсу.
- Нагадаємо, у ніч з 14 на 15 травня в італійському місті Турин відбувся пісенний конкурс “Євробачення”. Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania зайняв перше місце.
- Цьогоріч гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування на першому півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022” пройшов у фінал, виступивши з піснею “Stefania”. Композиція не лише представляє Україну на змаганні, але й стала культурним символом у повномасштабній російсько-українській війні.
- У фіналі пісенного конкурсу “Євробачення-2022” ісландський гурт Systur закликав зі сцени до миру в Україні.