Про це повідомляє “Суспільне“.

“Я приємно здивована була, що мій Олег все ж таки сказав ті слова про Маріуполь і про “Азовсталь”. Я одразу йому написала повідомлення, що він — молодець, бо сказав це, незалежно від того, чи його дискваліфікують чи не дискваліфікують. Він зробив свою роботу, зробив те, що він мав зробити для людей”, — зазначила Стефанія.

Вона також зауважила, що нині багато людей особисто висловлюють їй свою підтримку та радість. Окрім того, містяни знайшли ще один спосіб, щоб підтримати своїх земляків — одягають панами різних кольорів з назвою гурту чи з українською символікою.

14 травня фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ допомогти тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі.

Пізніше стало відомо, що Kalush Orchestra не дискваліфікували.

“Ми розуміємо глибокі почуття навколо України на цей момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер”, — йшлося у повідомленні організаторів конкурсу.