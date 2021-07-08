«Прийшли силовики»: ще два білоруські ЗМІ заявили про обшуки

У четвер, 8 липня, у Білорусі силовики прийшли з обшуками до редакцій видання Intex-press і Брестської газети.

Про це ЗМІ повідомили у своїх Telegram-каналах.

О 12:41 про візит силовиків повідомила редакція Брестської газети. Зокрема, таку заяву оприлюднили співробітники, яких не було в редакції.

За попередньою інформацією, у редакцію прийшли 4-5 силовиків. Вони грюкали у двері та погрожували їх вибити.

Через кілька хвилин, о 13:05, про візит силовиків повідомила редакція барановицької газети Intex-press.

Зазначимо, що раніше видання отримало попередження міністерства інформації через інтерв’ю з екскандидаткою у президенти Світланою Тихановскою. Крім того, головного редактора та засновника Intex-press Володимира Янукевича оштрафували “за поширення забороненої інформації”.