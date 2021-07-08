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«Прийшли силовики»: ще два білоруські ЗМІ заявили про обшуки

У четвер, 8 липня, у Білорусі силовики прийшли з обшуками до редакцій видання Intex-press і Брестської газети.

Четвер, 8 липня 2021, 17:25

Про це ЗМІ повідомили у своїх Telegram-каналах.

О 12:41 про візит силовиків повідомила редакція Брестської газети. Зокрема, таку заяву оприлюднили співробітники, яких не було в редакції.

За попередньою інформацією, у редакцію прийшли 4-5 силовиків. Вони грюкали  у двері та погрожували їх вибити.

Через кілька хвилин, о 13:05, про візит силовиків повідомила редакція барановицької газети Intex-press.

Зазначимо, що раніше видання отримало попередження міністерства інформації через інтерв’ю з екскандидаткою у президенти Світланою Тихановскою. Крім того, головного редактора та засновника Intex-press Володимира Янукевича оштрафували “за поширення забороненої інформації”.

Раніше ув Білорусі заблокували доступ до сайту видання “Наша Ніва” — найстарішої газети країни. Доступ до сайту nn.bу заблокували через рішення міністерства інформації на підставі пункту 1 статті 38 закону “Про засоби масової інформації”.

  • Білоруські силовики затримали головного редактора видання “Наша Ніва” Єгора Мартиновича. В його домі тривають обшуки.
Теги: Білорусь, обшуки, свобода слова

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