Головнокомандувач Збройних сил України опублікував потужний відеоролик з українськими військовими. У соцмережах припускають, що відео сигналізує про початок контрнаступу.

Джерело: Telegram-канал Залужного

На кадрах відео, з назвою “Прийшов час повертати своє”, зображено українських воїнів, які готуються до бойових дій.

У ролику захисники виголошують бойову молитву, на тлі якої зображено озброєння та самі військовослужбовці.

Наприкінці відео з’являється надпис з закликом вступати до лав Збройних сил України.

Після публікації ролика у соціальних мережах користувачі почали припускати, що таким чином Головнокомандувач натякає на початок українського контрнаступу.