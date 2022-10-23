22 жовтня Джорджіа Мелоні склала присягу прем’єр-міністерки Італії, прийнявши владу на чолі правої коаліції, охопленої внутрішніми чварами щодо позиції Риму відносно Москви. Завзята атлантистка, Мелоні заявила, що її уряд буде непохитним у своїй підтримці України та протидії війні РФ проти країни.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Проте тріщини в її правому альянсі почали з’являтися ще до того, як її уряд склав присягу, коли колишній прем’єр-міністр Сільвіо Берлусконі, молодший член коаліції, захищав вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну. У відповідь Мелоні заявила, що прихильність до прозахідної зовнішньої політики є умовою належності до її уряду.

Мелоні, партія якої отримала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах минулого місяця, змінила Маріо Драгі на посаді глави уряду Італії та стала першою жінкою-прем’єр-міністеркою країни.

На цій посаді їй доведеться розв’язувати нагальну проблему високих цін на енергоносії, оскільки настає зима, а домогосподарства та підприємства борються з високими рахунками за опалення. Іншим великим викликом буде управління її некерованими союзниками по коаліції, деякі з яких звинувачують санкції проти РФ в біді Італії з цінами на енергоносії.

Мелоні засудила фашизм і пом’якшила свою критику Європейського Союзу. Вона дотримується жорсткої позиції щодо питань ідентичності, таких як імміграція та права геїв.

В останні місяці вона наполегливо працювала, щоб запевнити європейських союзників та фінансові ринки, що її уряд не буде дестабілізуючою силою в блоці. Вона прийняла пробізнес-економічну політику, таку як зниження податків, але також пообіцяла тримати під контролем величезний державний борг Італії. Очікується, що її уряд тісно співпрацюватиме з ЄС, щоб подолати енергетичну кризу, протистояти РФ та забезпечити продовження фінансування з боку блоку.

Путін скоротив постачання російського природного газу до ЄС, сподіваючись, що економічні проблеми підігріють суспільне невдоволення та тиснутимуть на європейських лідерів, щоб вони зменшили підтримку Києва та скасували санкції проти Москви.

Криза вартості життя призвела до протестів у таких країнах, як Франція та Німеччина. Підтримка санкцій серед європейців зменшилася з початком повномасштабної війни, хоча співчуття до становища України залишається широко поширеним на всьому континенті.

Антиросійський уряд на чолі з Мелоні може тиснути на інші європейські країни, щоб вони продовжували курс. Але коментарі її молодших партнерів по коаліції — Берлусконі та Маттео Сальвіні з антиімміграційної партії “Ліга” підняли питання про згуртованість уряду. Деякі оглядачі сумніваються, що він протримається весь п’ятирічний термін.

Під час виборчої кампанії Сальвіні неодноразово ставив під сумнів санкції проти РФ. Нещодавно Берлусконі виступив на захист Путіна. Під час закритої зустрічі з депутатами від його партії Forza Italia він заявив, що російський лідер має намір замінити президента України Володимира Зеленського групою “поважних і розумних людей”. Колишній прем’єр Італії звинуватив Зеленського та його західних прихильників у затягуванні війни. Його депутати аплодували.

Берлусконі давно вважає себе близьким особистим другом Путіна. На аудіо, яке було оприлюднено на початку цього тижня, він зазначив, що вони нещодавно відновили свою дружбу. Російський лідер подарував Берлусконі 20 пляшок “водки” на його 86-й день народження минулого місяця, Берлусконі надіслав йому пляшки вина, і вони обмінялися “дуже милими листами”.

Після оприлюднення аудіозапису Мелоні наголосила, що на Італія залишатиметься твердо приєднаною до своїх європейських і атлантичних союзників.

“Той, хто не погоджується з цим ключовим принципом, не буде частиною уряду”, – пояснила вона.

Берлусконі та його колеги по партії відмовилися від коментарів, повторивши, що вони залишаються відданими прозахідній позиції в конфронтації Європи з РФ. Заступник лідера Forza Italia Антоніо Таяні прилетів до Брюсселя, щоб запевнити лідерів ЄС у позиції своєї партії щодо РФ. 22 жовтня Таяні склав присягу як новий міністр закордонних справ Італії.

Водночас новим міністром фінансів Італії став заступник лідера “Ліги” Джанкарло Джорджетті, поміркований консерватор, якого в партії вважають противагою популісту Сальвіні.

Відповідно до нещодавнього опитування, проведеного Італійським інститутом міжнародних відносин та Університетом Сієни, забезпечення енергопостачання є найважливішою міжнародною проблемою для більшості італійців, яка перевершує інші питання, такі як імміграція.

Цього року Італія швидко зробила крок до збільшення постачання газу з Алжиру, одночасно скоротивши частку російського газу більш ніж наполовину порівняно з довоєнним рівнем. Італія впевнена, що матиме достатньо газу цієї зими, але промисловість і домогосподарства стурбовані високими цінами на опалення та електроенергію. Лідери ЄС працюють над тим, як знизити ціни.

Politico написало, що за даними екзит-полу ультраправа коаліція набрала 43-47% голосів. “Брати Італії” набрали 23-27%, а”Ліга” та “Вперед Італія” — 9,5-13,5% і 6-8%, відповідно.