Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
Працевлаштування в охоронну службу. Саме такий новий метод для прихованої мобілізації чоловіків у Маріуполі вирішили використати російські бойовики. Подібна інформація з’являється по всьому місту.
Проте в оголошеннях немає ніякої додаткової інформації ні про саму охоронну службу, ні про умови та графік роботи. Навіть не вказано контактного номера телефону. Написано лише, що необхідно звернутися за вказаною адресою.
“Окупанти вдаються до нових вигадок для забезпечення прихованої мобілізації у Маріуполі. Наразі – через “працевлаштування в охорону фірму”. Пропозиції та заклики з’явились по всьому місту”, – зазначив Петро Андрющенко.
Також він додав, що ніхто не каже чоловікам про те, що охороняти доведеться окопи на передовій. Адже нікому не потрібна така правда, коли в окупаційної влади не вистачає людей для військової служби.
- Нагадаємо, що у Маріуполі російські загарбники змінили схему контролю за пересуванням містом через недостатню кількість військових та техніки.
- Натомість на благодійному марафоні-аукціоні за футболку з автографами дітей із Маріуполя вторгували 65 тисяч гривень. Всі кошти передадуть на потреби київського центру “ЯМаріуполь”.
- Захист заблокованого Маріуполя – це та героїчна та трагічна історія російсько-української війни, яку впишуть у підручники не лише з історії України, але й із військової справи. Журналіст Юрій Бутусов взяв інтерв’ю в учасників цих подій – як безпосередніх, так і тих, хто організовував порятунок побратимів, і виклав це у форматі відеоінтерв’ю. #Букви публікують ключові тези. У другій частині – про те, як військові самовіддано, ризикуючи життям, вирушали у заблокований Маріуполь і десантувалися там. А пілоти, які їх перевозили в Маріуполь, а дорогою назад забирали поранених, ризикували життями та демонстрували неабияку професійність. Аналогів цим операціям в історії ще не було.