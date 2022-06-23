У Маріуполі російські загарбники розклеїли оголошення про те, що шукають чоловіків для роботи в охоронній фірмі.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Працевлаштування в охоронну службу. Саме такий новий метод для прихованої мобілізації чоловіків у Маріуполі вирішили використати російські бойовики. Подібна інформація з’являється по всьому місту.

Проте в оголошеннях немає ніякої додаткової інформації ні про саму охоронну службу, ні про умови та графік роботи. Навіть не вказано контактного номера телефону. Написано лише, що необхідно звернутися за вказаною адресою.

“Окупанти вдаються до нових вигадок для забезпечення прихованої мобілізації у Маріуполі. Наразі – через “працевлаштування в охорону фірму”. Пропозиції та заклики з’явились по всьому місту”, – зазначив Петро Андрющенко.

Також він додав, що ніхто не каже чоловікам про те, що охороняти доведеться окопи на передовій. Адже нікому не потрібна така правда, коли в окупаційної влади не вистачає людей для військової служби.