Про це розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у програмі “Орестократія”.

За його словами, прихована мобілізація в Росії почалася у травні цього року. Адже саме тоді з’явилися перші ознаки, що РФ не справляється з тими завданнями, які перед собою поставила.

“Швидке захоплення Києва і повна окупація України не вдалися. Тоді ж почали з’являтися перші так звані добровольці, відбулося залучення “боевого армейского резерва страны”, почали активно рекрутувати людей російські приватні військові компанії, з’явилися так звані патріотичні батальйони, набір до яких мали робити всі федеральні утворення РФ. Було багато прикладів того, що приховано проводиться мобілізація, але про це ніхто не говорив”, – пояснив представник Головного управління розвідки України.

Також він наголосив, що загроза оголошення “часткової” мобілізації у РФ полягає у тому, що велика кількість росіян буде відправлена на територію України, а тому необхідно буде витрачати більше українських ресурсів для їх знищення.

Варто зазначити, що майже за два тижні після оголошення Володимиром Путіним “часткової” мобілізації Росію покинули близько 700 тисяч осіб. За даними одного з джерел видання Forbes, від початку мобілізації з Росії виїхало майже мільйон осіб. Інше джерело в адміністрації президента РФ повідомило, що країну покинули від 600 тисяч до 700 тисяч росіян, з яких 200 тисяч поїхали до Казахстану.

Зокрема, за інформацією британських розвідників, від початку оголошення часткової мобілізації РФ, з Росії виїхало осіб більше, аніж Кремль задіяв у лютому для повномасштабного вторгнення в Україну.