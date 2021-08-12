40-річного власника школи каліфорнійського серфінгу “Lovewater” Метью Тейлора Коулмена підозрюють у вбивстві його дітей. Чоловік вважав, що вони “стануть монстрами”.

Про це повідомляє CBS.

За даними слідчих, Коулмен вивіз свого 2-річного сина та 10-місячну доньку зі США у Мексику, де вистрелив їм у груди “пістолетом для риболовлі”. Обвинувачений вважав, що “його діти перетворяться на монстрів, тому він повинен їх убити”.

Про зникнення чоловіка та двох дітей повідомила дружина Коулмена. За словами жінки, вони усією сім’єю зібралися у похід. Несподівано, чоловік поїхав разом з дітьми, нічого не пояснивши дружині.

Водночас жінка запевняла, що дітям точно не загрожує небезпека, адже вони перебувають з батьком. У сім’ї не було жодних непорозумінь.

Слідчі з’ясували, що чоловік перетнув кордон з Мексикою та забронював готельний номер для себе та дітей. Вночі Коулмен та діти залишили готель. Це зафіксувала камера відеонагляду. На світанку чоловік повернувся сам й заявив, що їде назавжди.

Тіла дітей знайшов працівник ранчо, що поблизу міста Росаріто. Їх скинули у канаву.

Підозрюваного вдалося знайти за допомогою застосунку для пошуку iPhone. Коулмена затримали під час спроби перетину кордону.

Під час допиту чоловік заявив агенту ФБР, “що був під впливом теорії змови QAnon і отримував видіння та знаки про те, що його дружина володіє зміїною ДНК і передала її дітям”.

Сусіди родини в Санта-Барбарі шоковані жорстоким вбивством дітей. Вони кажуть, що Коулмен здавався хорошим сім’янином.

Що таке QAnon?

QAnon – це теорія змови, яка з’явилася у 2017 році на політичному форумі 4chan. Вона пов’язана з дописами анонімного користувача з ніком Q. Перший його допис був присвячений нібито арешту Гіларі Клінтон, який мав відбутися 20 жовтня 2017 року і який мали проводити Збройні сили США і Національна гвардія.

Відтоді анонім написав тисячі дописів, зміст яких зводиться до того, що він, Q, входить до глибоко засекреченого кола радників президента Трампа, які мають на меті виконати певний грандіозний план і донести інформацію про нього громадськості.

План полягає у тому, що Трамп має викрити масштабну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої нібито залучені лідери Демократичної партії та деякі знаменитості, які до того ж поклоняються Сатані (так звана “глибока держава”). В рамках виконання плану нібито мають відбутися масові арешти причетних, серед яких Гілларі та Білл Клінтонів, Барак Обама, Джордж Сорос, Ротшильди, члени саудівської королівської сім’ї й інші відомі люди.