Приїзд до Бразилії міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова викликав протести прихильників України.

Про це повідомляє SkyNews.

Лавров раніше розмовляв зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою в Бразиліа та планує зустрітися з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

Водночас незгодні з приїздом російського міністра розпочали протест. Активісти провели акцію перед консульством РФ у Сан-Паулу. Демонструючи підтримку Україні, учасники акції закликали Лаврова повертатися до РФ.

У вихідні Лула закликав групу країн, не залучених у війну, до мирної угоди, що збентежило Вашингтон.

“Сполучені Штати повинні припинити заохочувати війну і почати говорити про мир”, – заявив Лула в коментарях журналістам.

Зауважимо, 17 квітня під час пресконференції з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра, голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія “зацікавлена у якнайшвидшому припиненні конфлікту в Україні”.

16 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва знову запропонував зібрати групу країн, не залучених у російсько-українську війну, для “досягнення миру”, заявивши, що раніше обговорював це питання з китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Раніше повідомлялось, що Лула під час візиту до Китаю представив президенту КНР Сі Цзіньпіню свій мирний план щодо припинення російсько-української війни.

Він описав ідею створення так званої групи миру, до якої увійдуть країни, які зайняли нейтральну позицію щодо війни. Нещодавно він також повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що обговорить цю ідею з китайським президентом.

Також варто нагадати, що Луїс Інасіу Лула да Сілва вважає, що Україна повинна віддати тимчасово окупований Крим Росії, аби припинилась повномасштабна війна РФ проти України.