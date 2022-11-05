Представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Ґрін заявила, що Україна не отримуватиме фінансову допомогу, якщо республіканці переможуть на виборах до Конгресу, які відбудуться наступного тижня.

Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на слова Ґрін.

Марджорі Тейлор Ґрін, конгресвумен від штату Джорджія, 4 листопада пообіцяла припинити підтримку Україні: “Єдиний кордон, який їх турбує, — це український, не південний кордон Америки”, — зауважила Ґрін, дорікнувши американським демократам.

Заяву політикині зустріли гучними оваціями: “За республіканців Україні не дістанеться ані пенні. Наша країна на першому місці. Їм немає діла до нашого кордону чи наших людей”, — заявила Тейлор Ґрін.

Водночас представниця республіканців від штату Вайомінг Ліз Чейні розкритикувала заяву Ґрін, заявивши, що це саме те чого хоче російський президент Володимир Путін.

ДОВІДКА: Марджорі Тейлор Ґрін є ультраправою політикинею, прихильницею Дональда Трампа та теорій змов. Політикиня відома тим, що подала заяву про імпічмент чинного президента США Джо Байдена та голосувала проти закону про Ленд-ліз для України.

Раніше в соціальній мережі Twitter втретє заблокували сторінку представниці Республіканської партії США, членкині Палати представників, Марджорі Тейлор Ґрін. Цього разу блокування триватиме тиждень. Причина та ж — поширення дезінформації.

Вперше Twitter заблокував сторінку Ґрін в січні. Тоді вона ділилася теоріями змови щодо виборів в Сенат Джорджії. Історія повторилася в липні, коли Ґрін писала у твітах, що коронавірус не є небезпечним для людей, в яких немає ожиріння та яким до 65 років. Блокування також тривало 12 годин.