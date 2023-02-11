Про це повідомляє пресслужба Державна прикордонна служба України у Facebook.
У суботу бійці ДПСУ зменшили авіапарк росіяни ще на одну бойову машину. Зазначається, що за тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу.
Вразити повітряну ціль, вірогідно штурмовик Су-25, вдалось з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва.
“Від влучання “пташка” задимілась і почала різке зниження. Зіткнувшись з землею, літак розбився. Ймовірно, пілот “демілітаризувався” разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили”, — йдеться в повідомленні.
- В Україні триває 353-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 136 тисяч російських армійців, з яких 1 140 — лише за останню добу.
- Відповідно до інформації, зібраної моніторинговою групою, Росія потенційно втратила до половини свого оперативного танкового парку з початку повномасштабної війни в Україні.