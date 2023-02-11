Сьогодні, 11 лютого, українські прикордонники в битві за Бахмут збили російський реактивний літак. Це вже другий за тиждень.

Про це повідомляє пресслужба Державна прикордонна служба України у Facebook.

У суботу бійці ДПСУ зменшили авіапарк росіяни ще на одну бойову машину. Зазначається, що за тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу.

Вразити повітряну ціль, вірогідно штурмовик Су-25, вдалось з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва.

“Від влучання “пташка” задимілась і почала різке зниження. Зіткнувшись з землею, літак розбився. Ймовірно, пілот “демілітаризувався” разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили”, — йдеться в повідомленні.