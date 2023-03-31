На територію Молдови не пустили російського військового, який раніше брав участь у війні РФ проти України. Його виявили серед пасажирів Міжнародного аеропорту Кишинева. Він прямував у невизнане Придністров’я.

Про це повідомляє пресслужба Прикордонної поліції Молдови.

Зазначається, що кінцевим пунктом його призначення було місто Тирасполь, у Придністров’ї, що знаходиться на молдавському лівобережжі Дністра та зараз є під контролем невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

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Під час бесіди з правоохоронцями чоловік не міг визначитися у своїх свідченнях, намагаючись обдурити прикордонників. Тому росіянину відмовили у перетині державного кордону Молдови. Як зауважили у повідомленні, його повернули до держави відправлення.

Ймовірно, військовий був у лавах окупаційних військ, що атакували Маріуполь, а також брав участь у бойових діях на Волноваському напрямку. Поліціянти опублікували відповідну світлину.