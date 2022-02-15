Про це у коментарі Українській правді розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
За словами Демченка, українські прикордонники перевірили інформацію Суспільного мовника про те, що перед нацвідбором “Євробачення” виконавиця Alina Pash передала їм документ, який отримала від ДПСУ.
“Нам не відомо, про який документ повідомляє Суспільний мовник, адже підрозділи ДПСУ не створювали документ під таким номером та нікому його не видавали”, – зауважив речник Держприкордонслужби.
Демченко нагадав, що ДПСУ отримала від “Суспільного” офіційне звернення щодо підтвердження створення відповідного документа. Він додав, що найближчим часом мовник отримає відповідь на своє звернення.
Речник ДПСУ розповів, що наразі відомство також опрацьовує відповідь на звернення Аліни Паш щодо перетину нею кордону.
- Нагадаємо, що очільник оргкомітету національного відбору “Євробачення-2022”, член правління “Суспільного” Ярослав Лодигін повідомив, що “Суспільне” наразі не буде підписувати контракт з переможницею нацвідбору Alina Pash, поки не з’ясуються всі факти щодо її поїздок у РФ та надання фальшивих довідок.
- Також «Суспільне» пояснило, що сталося під час оголошення результатів глядацького голосування нацвідбору “Євробачення”.
- Відомо, що в українському нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2022” перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви.