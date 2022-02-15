Державна прикордонна служба України (ДПСУ) заперечує, що видавала переможниці нацвідбору "Євробачення-2022", виконавиці Аліні Паш документ щодо законного перетину тимчасово окупованого Криму у 2015 році через КПВВ "Чаплинка"

Про це у коментарі Українській правді розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За словами Демченка, українські прикордонники перевірили інформацію Суспільного мовника про те, що перед нацвідбором “Євробачення” виконавиця Alina Pash передала їм документ, який отримала від ДПСУ.

“Нам не відомо, про який документ повідомляє Суспільний мовник, адже підрозділи ДПСУ не створювали документ під таким номером та нікому його не видавали”, – зауважив речник Держприкордонслужби.

Демченко нагадав, що ДПСУ отримала від “Суспільного” офіційне звернення щодо підтвердження створення відповідного документа. Він додав, що найближчим часом мовник отримає відповідь на своє звернення.

Речник ДПСУ розповів, що наразі відомство також опрацьовує відповідь на звернення Аліни Паш щодо перетину нею кордону.