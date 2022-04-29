Про це сповістив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, наразі ситуація на кордоні з окупованим регіоном Молдови “залишається напруженою”, оскільки ворог може використати ці території як для переміщення своїх військ, так і для завдання ракетних чи авіаударів.

Водночас на кордоні з Білоруссю суттєвих змін немає. Підрозділи ЗС РБ продовжують посилено охороняти прикордонні ділянки з Україною.