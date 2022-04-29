Про це сповістив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За словами Демченка, наразі ситуація на кордоні з окупованим регіоном Молдови “залишається напруженою”, оскільки ворог може використати ці території як для переміщення своїх військ, так і для завдання ракетних чи авіаударів.
Водночас на кордоні з Білоруссю суттєвих змін немає. Підрозділи ЗС РБ продовжують посилено охороняти прикордонні ділянки з Україною.
- Нагадаємо, самопроголошений президент регіону під назвою “Придністров’я” Вадим Красносельський заявив, що джерелом атак на територію так званої республіки є Україна. Також місцеві отримують СМС-повідомлення від мовбито Збройних сил України.
- Рада національної безпеки та оборони України назвала три причини, чому у невизнаному Придністров’ї посилилися провокації. Одна з них полягає у тому, аби відвернути увагу від Маріуполя та геноциду, який відбувається у місті.
- 25 квітня близько 17:45 у столиці невизнаної “Придністровської Молдавської республіки” (ПМР) прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого “Міністерства державної безпеки” та філіалу російської “Федеральної служби безпеки” в ПМР.