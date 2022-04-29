У Держприкордонслужбі не виключають, що РФ може використати територію так званої "ПМР" як напрямок для подальшої ескалації війни проти України.

Про це сповістив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, наразі ситуація на кордоні з окупованим регіоном Молдови “залишається напруженою”, оскільки ворог може використати ці території як для переміщення своїх військ, так і для завдання ракетних чи авіаударів.

Водночас на кордоні з Білоруссю суттєвих змін немає. Підрозділи ЗС РБ продовжують посилено охороняти прикордонні ділянки з Україною.