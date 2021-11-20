Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.
Гелікоптерами укомплектують авіаційні підрозділи ДПСУ, які нестимуть службу на ділянці кордону з Білоруссю. Вони мають сучасне обладнання для запобігання правопорушенням на держкордоні.
Зокрема, вони оснащені оптико-електронною системою стеження, яка дає змогу вести моніторинг, зокрема в інфрачервоному режимі. При цьому тепловізійна камера надає можливість виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів. Також на обладнанні можливо не лише вести якісний відеозапис, а й в режимі реального часу передавати його.
Гелікоптери облаштовані системою сповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з оптико-електронним спостереженням.
Це вже не перші гелікоптери за контрактом з французькою компанією. Раніше Україна вже приймала їх на озброєння у січні 2020 року.
“На сьогодні прикордонники налітали на цих гвинтокрилах близько 900 годин. Застосування в охороні державного кордону України показало економічність та ефективність цих машин”, — додали у відомстві.
- 18 листопада народні депутати схвалили у цілому закон №5232, завдяки якому прикордонники відтепер матимуть право використовувати в разі необхідності зброю та бойову техніку.
- Нагадаємо, раніше #Букви писали, що на українсько-російському кордоні у Сумській області скоїли напад на прикордонний наряд. Зловмисники завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам.