Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

Гелікоптерами укомплектують авіаційні підрозділи ДПСУ, які нестимуть службу на ділянці кордону з Білоруссю. Вони мають сучасне обладнання для запобігання правопорушенням на держкордоні.

Зокрема, вони оснащені оптико-електронною системою стеження, яка дає змогу вести моніторинг, зокрема в інфрачервоному режимі. При цьому тепловізійна камера надає можливість виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів. Також на обладнанні можливо не лише вести якісний відеозапис, а й в режимі реального часу передавати його.

Гелікоптери облаштовані системою сповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з оптико-електронним спостереженням.

Це вже не перші гелікоптери за контрактом з французькою компанією. Раніше Україна вже приймала їх на озброєння у січні 2020 року.

“На сьогодні прикордонники налітали на цих гвинтокрилах близько 900 годин. Застосування в охороні державного кордону України показало економічність та ефективність цих машин”, — додали у відомстві.