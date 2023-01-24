У Державній прикордонній службі України показали пса Банана, якого прикордонники знайшли на Донеччині та прихистили.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у Telegram.

Зазначається, що собаку українські військові зустріли в Донецькій області: “Через “статуру” чотирилапого товариша прозвали Бананом”, — йдеться в повідомленні.

Собака всюди супроводжував бійців. За словами прикордонників, коли собака ховався за їхні спини, вони знали, що скоро буде обстріл.

Згодом прикордонник на псевдо “Кеп” відчув особливий зв’язок з Бананом й забрав його з собою. Тепер вони — родина, пишуть у ДПСУ.