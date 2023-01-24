Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у Telegram.
Зазначається, що собаку українські військові зустріли в Донецькій області: “Через “статуру” чотирилапого товариша прозвали Бананом”, — йдеться в повідомленні.
Собака всюди супроводжував бійців. За словами прикордонників, коли собака ховався за їхні спини, вони знали, що скоро буде обстріл.
Згодом прикордонник на псевдо “Кеп” відчув особливий зв’язок з Бананом й забрав його з собою. Тепер вони — родина, пишуть у ДПСУ.
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