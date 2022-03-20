Військовослужбовцям Державної прикордонної служби України вдалося знешкодити маячки, по яких ворог планував коригувати вогонь. Маячки були заховані в мобільному телефоні та портативній колонці.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Прикордонники продовжують захищати Маріуполь пліч-о-пліч з іншими оборонцями міста. Військовослужбовцям ДПСУ вдалося попередити спробу коригування вогню ворогом.



Неподалік від позицій Сил оборони України бійці прикордонної служби побачили цивільний автомобіль, що зупинився. Пасажири автомобіля залишили мобільний телефон та портативну колонку, в яких були заховані сигнальні передавачі.

У прес-службі ДПСУ додали, що бійці відомства разом з військовослужбовцями ЗСУ, Національної гвардії та бійцями морьської охорони захищають Маріуполь від окупантів з першого дня боїв.