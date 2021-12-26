Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Facebook.

На кордоні з Румунією митники розвантажили один з вагонів, у якому, згідно з документами, мав би бути ламінат. Однак, там вони знайшли 30 тисяч упаковок цигарок загальною вартістю приблизно 1,2 млн грн.

Фото: Державна прикордонна служба | Facebook

Фото: Державна прикордонна служба | Facebook

Фото: Державна прикордонна служба | Facebook

Товар намагалися переправити поїздом, що прямував до Румунії через залізничний пункт пропуску “Вадул-Сірет”.

60 ящиків сигарет працівники митниці розвантажили та вилучили.