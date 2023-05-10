Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У пункті пропуску “Солотвино” 28-річний житель столиці разом зі своєю 49-річною матір’ю, як підставу для виїзду за кордон, надав пакет документів про її “інвалідність”. Прикордонники встановили, що “документи” є повністю сфальсифікованими та не видавалися уповноваженими органами.

Пізніше чоловік зізнався, що придбав підроблені документи у ділків. За “послуги” він сплатив 10 тисяч доларів.

Фото: ДПСУ

У пункті пропуску “Косино” інший 48-річний киянин намагався потрапити в Угорщину. Він надав підроблені довідки військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Фото: ДПСУ

Обох киян затримали та повідомили про підозру за ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Фото: ДПСУ