У пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною прикордонники викрили двох киян, які спробували виїхати з України за підробленими документами. Один надав пакет документів про "інвалідність" матері, а інший — довідки військово-лікарської комісії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У пункті пропуску “Солотвино” 28-річний житель столиці разом зі своєю 49-річною матір’ю, як підставу для виїзду за кордон, надав пакет документів про її “інвалідність”. Прикордонники встановили, що “документи” є повністю сфальсифікованими та не видавалися уповноваженими органами.

Пізніше чоловік зізнався, що придбав підроблені документи у ділків. За “послуги” він сплатив 10 тисяч доларів.

У пункті пропуску “Косино” інший 48-річний киянин намагався потрапити в Угорщину. Він надав підроблені довідки військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Обох киян затримали та повідомили про підозру за ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).