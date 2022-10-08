Прикордонники викрили угрупування, яке незаконно переправляло до Молдови чотирьох українців призовного віку. Послуги зловмисників коштували цінили по 5 000 доларів США.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Переправленню мешканців Києва, Харкова, а також Дніпропетровської та Одеської областей, сприяла організована група осіб, яка через закриті Telegram-канали здійснювала підбір охочих нелегально виїхати за межі країни.

Далі вони приховано перевозили таких осіб об’їзними шляхами до прикордонних населених пунктів, звідки гарантували та забезпечували їх переправлення по “зеленій” ділянці кордону до Молдови.

Двох учасників кримінальної групи затримано біля кордону поблизу одного з прикордонних населених пунктів Бородинської громади Болградського району, що на півдні Одеської області.

Наразі підозрюваним загрожує покарання у вигляді від 7 до 9 років позбавлення волі.