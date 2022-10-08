Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Переправленню мешканців Києва, Харкова, а також Дніпропетровської та Одеської областей, сприяла організована група осіб, яка через закриті Telegram-канали здійснювала підбір охочих нелегально виїхати за межі країни.
Далі вони приховано перевозили таких осіб об’їзними шляхами до прикордонних населених пунктів, звідки гарантували та забезпечували їх переправлення по “зеленій” ділянці кордону до Молдови.
Двох учасників кримінальної групи затримано біля кордону поблизу одного з прикордонних населених пунктів Бородинської громади Болградського району, що на півдні Одеської області.
Наразі підозрюваним загрожує покарання у вигляді від 7 до 9 років позбавлення волі.
- В Україні під час повномасштабної війни обмежили виїзд за кордон для студентів іноземних закладів вищої освіти, зокрема, через численні підробки документів.
- Особам, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я, дозволяється виїжджати за межі України під час мобілізації.
- Державна прикордонна служба України опублікувала правила щодо перетину державного кордону для чоловіків, які мають подвійне громадянство.
- Чоловікам призовного віку не дозволять виїжджати за межі України, допоки в державі триває повномасштабна війна проти РФ і введено воєнний стан.