Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.

Влучним пострілом розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу “приземлив пташку” окупантів, як тільки та з’явилась поряд позицій військовослужбовців ДПСУ.

Згідно з повідомленням, йдеться про ворожий Су-34.

У ДПСУ зазначили, що це один із бортів, який останнім часом завдавав клопоту оборонцям Бахмуту: “Доля пілотів наразі не відома, а вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів”, — повідомляють прикордонники.