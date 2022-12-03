Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.
Влучним пострілом розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу “приземлив пташку” окупантів, як тільки та з’явилась поряд позицій військовослужбовців ДПСУ.
Згідно з повідомленням, йдеться про ворожий Су-34.
У ДПСУ зазначили, що це один із бортів, який останнім часом завдавав клопоту оборонцям Бахмуту: “Доля пілотів наразі не відома, а вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів”, — повідомляють прикордонники.
- У Мелітопольському та Василівському районах Запоріжжя військові РФ втратили понад 270 осіб пораненими.
- В Україні триває 283-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 90 тисяч російських окупантів, з яких 5510 – лише за останню добу.