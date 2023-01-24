Голубів миру, які прикрашали головну ялинку країни у Києві, продали на благодійному розпродажі. Відтак, 60 тисяч гривень перерахують на підтримку Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні UNITED24.

“60 000 грн зібрали голуби миру для ЗСУ. Прикраси з головної ялинки України розкупили за два дні після оголошення благодійного розпродажу. Всі кошти перекажуть на «Армію дронів». Дякуємо Folk Ukraine за підтримку!”, – розповіли в UNITED24.

Зазначимо, що всього на ялинці було 100 прикрас. Вартість одного голуба оцінили у 500 грн, проте покупці за бажанням могли перераховувати й більше коштів.

Нагадаємо, що 19 грудня, у День Святого Миколая, на головній ялинці країни засвітили вогні “незламності”. Її вже традиційно встановили на Софійській площі столиці.

Ялинка не мала настільки пишного вбрання як минулі роки. Проте вона нагадувала про силу українського народу.

Ялинку встановили та прикрасили коштом меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачало. Поруч з генераторами облаштували точки для підзарядки гаджетів. Для цього було створено окремий намет.