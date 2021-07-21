У Джакарті (Індонезія) чоловіка не пустили на борт літака через позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Але він знайшов вихід й полетів.

Про це повідомляє CNN Indonesia.

Зазначається, що чоловік мав намір полетіти рейсом Джакарта – Тернате. Проте йому відмовили через позитивний тест на коронавірус. Після цього чоловік вдягнув нікаб (мусульманський головний убір з прорізом для очей, що закриває обличчя, – ред.) і пройшов на борт за документами своєї дружини, яка не була інфікованою.

Працівники авіакомпанії не відразу зрозуміли, що їх обманюють. Чоловіка, що видавав себе за жінку, пустили на борт. Вже під час польоту стюардеса побачила, як “жінка” в нікабі зайшла до вбиральні, а вийшов чоловік. Вона негайно повідомила про це в аеропорт Тернате. Після посадки чоловіка затримали.

Експрес-тест на коронавірус, а згодом й ПЛР-тест порушника виявилися позитивними. Наразі його відправили на самоізоляцію в Тернате. За ним наглядатимуть поліціянти. Після завершення самоізоляції проти чоловіка відкриють справу за порушення епідемічних норм.