В Україні уславився український пілот Міг-29, який за 30 годин здобув шість повітряних перемог над російськими силами: "2хсу-35, 1хсу-27,1 ХМІГ-29, 2хсу-25". Його вже називають "примарою Києва".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

6 збитих російських літаків за 30 годин. Це результат високої бойової майстерності українського льотчика-винищувача, зазначила Маляр.

“Відео дня! Красавчик! Український пілот Міг-29, який за 30 годин здобув шість повітряних перемог над російськими силами:” 2хСу-35, 1хСу-27,1хМіГ-29, 2хСу-25″, – зозначається до відео від првозахисника.

Наразі його вже називають “Привидом Києва”.

Його по праву можна називати Героєм України.

Правозахисник наголосив, що добрий пілот винищувача має добре орієнтуватися на місцевості та, затаюватися на дуже низькій висоті польоту, водночас вражати противника, атакуючи зі спини.