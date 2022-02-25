Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
“Відео дня! Красавчик! Український пілот Міг-29, який за 30 годин здобув шість повітряних перемог над російськими силами:” 2хСу-35, 1хСу-27,1хМіГ-29, 2хСу-25″, – зозначається до відео від првозахисника.
Наразі його вже називають “Привидом Києва”.
Його по праву можна називати Героєм України.
Правозахисник наголосив, що добрий пілот винищувача має добре орієнтуватися на місцевості та, затаюватися на дуже низькій висоті польоту, водночас вражати противника, атакуючи зі спини.
- Нагадаємо, у Міноборони України зазначили, що російські війська тікають з поля бою у напрямку рф на Луганщині.
- Мер Києва Віталій Кличко провів терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації в столиці у зв’язку з агресією російських військ та зауважив, що Київ “має вистояти”.
- Натомість російські кораблі обстріляли два цивільні іноземні судна біля порту “Південний”.