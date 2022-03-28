Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Відомство закликає повідомляти дані найближчому посольству України в сусідніх державах або країнах можливого транзитного проїзду. Дипломатичним установам доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу нашим громадянам.

Перелік посольств

Посольство України в Естонській Республіці

Посольство України в Латвійській Республіці

  • тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
  • електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Республіці Білорусь

Посольство України в Грузії

  • тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
  • електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Азербайджанській Республіці

  • тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
  • електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Республіці Казахстан

Посольство України в Республіці Фінляндія

  • тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
  • електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Китайській Народній Республіці

Посольство України в Республіці Вірменія

  • тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
  • електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Литовській Республіці

Посольство України в Республіці Польща

Консульство України в Гданську

  • тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
  • електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Турецькій Республіці

Зазначимо, що окупаційні війська РФ продовжують насильно вивозити жителів Маріуполя до Росії. Під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.