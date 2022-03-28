Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Відомство закликає повідомляти дані найближчому посольству України в сусідніх державах або країнах можливого транзитного проїзду. Дипломатичним установам доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу нашим громадянам.
Перелік посольств
Посольство України в Естонській Республіці
- тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
- електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Латвійській Республіці
- тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
- електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Білорусь
- тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
- електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Грузії
- тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
- електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Азербайджанській Республіці
- тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
- електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Казахстан
- тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
- електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Фінляндія
- тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
- електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Китайській Народній Республіці
- тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
- електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Вірменія
- тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
- електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Литовській Республіці
- тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
- електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Польща
- тел.: +48 698 608 837
- електронна пошта: [email protected]
Консульство України в Гданську
- тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
- електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Турецькій Республіці
- тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
- електронна пошта: [email protected], [email protected]
Зазначимо, що окупаційні війська РФ продовжують насильно вивозити жителів Маріуполя до Росії. Під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.
- Нагадаємо, насильно депортованим військами РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні. Після фільтраційних таборів їх відправляють до депресивних російських регіонів.
- Зокрема російські окупаційні війська облаштували фільтраційний табір. Пункт, куди насильно завозять українців, заснували в Докучаєвську Донецької області.
- Росія використала Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) в своїх цілях. Йдеться про рішення відкрити представництво в Ростові-на-Дону.
- На тимчасово окупованих територіях поширюють російський фейк, нібито українські влада та армія залишила мешканців напризволяще. Зокрема окупанти дезінформують громадян, стверджуючи, що деякі міста вже захоплені або не приймають тимчасово переміщених осіб.
- У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1. Точна кількість депортованих поки що невідома.