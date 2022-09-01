Про це йдеться у звіті Human Rights Watch.

У 71-сторінковому звіті “У нас не було вибору: фільтрація та злочин примусового переміщення українських цивільних осіб до Росії” задокументовано факти примусового переміщення українців до РФ. Окрім того, у звіті розповідається про процес фільтрації, який офіційні особи так званої “ДНР” і російська влада використовували для отримання величезної кількості особистих даних про українських цивільних осіб.

Під час цієї перевірки російські загарбники, зазвичай, збирали біометричні дані українців: відбитки пальців, зображення обличчя. Окрім того, проводили особисті обшуки, перевіряли особисті речі та телефони, а також запитували про політичні погляди. Українські цивільні розповідали про те, що їх тримали у переповнених і жалюгідних умовах на періоди від кількох годин до майже місяця.

“Українські мирні мешканці не повинні залишатися без вибору, окрім як їхати до Росії. І нікого не можна примушувати проходити жорстокий процес перевірки, щоб досягти безпеки”, — сказала дослідниця криз і конфліктів Human Rights Watch і співавторка звіту Белкіс Вілле.

У звіті також зазначається, що російські та пов’язані з Росією чиновники організовували транспорт для людей, які втікали з окупованого Маріуполя. Вони сказали мирним мешканцям, що у тих немає іншого вибору, окрім як залишатися на окупованих Росією територіях або їхати до Росії, і вони повинні “забути” про поїздку на контрольовану Україною територію.

Одна жінка з Маріуполя, яку вивезли до Росії, сказала: “Звичайно, ми б скористалися можливістю поїхати в Україну, якби могли, напевно. Але у нас не було вибору, не було можливості туди поїхати”.

У цьому звіті також задокументовано примусове переміщення українських цивільних осіб з Маріуполя та Харківської області до Росії та окупованих Росією територій України.

“На відміну від комбатантів, які після захоплення утримуються як військовополонені та можуть бути переміщені на територію противника, примусове переміщення цивільних осіб заборонено міжнародним гуманітарним правом або законами війни та може переслідуватися як воєнний злочин і злочин проти людства”, – наголосили в Human Rights Watch.

У звіті описуються різні види тиску, які застосовували російські військові та інші пов’язані з Росією офіційні особи, щоб змусити українців, які втікали від бойових дій, виїхати до Росії або так званої “ДНР”.

Зокрема у звіті розповідається про численні виклики, з якими зіткнулися українські цивільні особи, і жорстоке поводження, якого вони зазнали, коли намагалися втекти з Маріуполя на контрольовану Україною територію та уникнути виїзду до Росії, або коли вони намагалися виїхати з Росії до третьої країни.

“Було зафіксовано випадки, коли примусово переміщених до Росії українців змушували підписувати документи, в яких стверджувалося, що вони нібито були свідками воєнних злочинів українських військових”, – зазначили у Human Rights Watch.

У звіті наголошено, що більшість задокументованих міжнародною організацією з прав людини Human Rights Watch випадків транспортування українців з Маріуполя та Харківської області до Росії є примусовими переміщеннями.