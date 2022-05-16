Примусово депортованих маріупольців утримують в 66 таборах по території Росії. Британські розслідувачі викрили, що українців утримають у мережі колишніх радянських санаторіїв та інших об’єктах.

Про це повідомило видання Inews.

Тисячі українців відправили до віддалених регіонів Росії за близько 5 500 миль від їхніх домівок. Всього до таборів планують вивезти 95 тисяч осіб. Вони розташовані зокрема у Сибіру, Кавказі, Далекому Сході та за Полярним колом.

Видання зазначило, що в Росії деякі правозахисники розробили підпільну мережу, щоб допомогти українцям покинути табори. Маріупольців та інших депортованих забирають до себе, купують квитки на потяг та відправлять туди, де їм можуть допомогти дістатися до кордону.

“Держава ставиться до них як до робочої сили, як до об’єктів, переміщуючи їх, не дбаючи про те, що їм потрібно. Держава не в змозі подбати про них. Вони вразливі і потребують допомоги”, — сказав активіст, який побажав залишитися анонімним.

Сторона РФ стверджує, що примусові депортації насправді є “евакуацією” мільйонів людей з зони бойових дій. У квітні Москва наказала російським регіонам підготуватися до прибуття майже 100 тисяч “біженців”.

Заступниця директора Human Rights Watch з Європи та Центральної Азії Таня Локшина сказала, що існує багато доказів того, що українців вивозили до РФ під тиском. За її словами, надати вибір “жити під інтенсивними обстрілами” або “увійти на територію окупаційної держави” є свідченням примусового переміщення відповідно до міжнародного гуманітарного права.

“Ми дуже стурбовані тим, що це відбувається. Натомість людей, які шукають евакуацію в безпечні райони України, відправляють до Росії – у деяких випадках у віддалені райони, дуже віддалені від українських чи європейських кордонів”. – Пише видання. “Вони вразливі, бідні, часто без документів, що посвідчують особу, і опиняються на милість окупаційної влади”.

Серед таборів, куди звозять українців є десятки санаторіїв і колишніх дитячих таборів, щонайменше один центр “патріотичного виховання” і навіть колишнє звалище хімічної зброї. Вони знаходяться за 11 часових поясів над Уральськими горами від Бєлгорода на заході до віддаленого півострова Камчатки на краю Тихого океану і Владивостока в кінці Транссибірської залізниці.

“Я виявив 6 250 осіб у 38 таборах, зокрема 621 дитину. У разі заповнення 66 таборів могли б умістити близько 10 800 осіб, зокрема 1 000 дітей, причому понад третину таборів містили жителі Маріуполя. Деякі з них ще не влаштували українців, попри те, що їх готують місцеві чиновники”, — написали у повідомленні.

Згідно з результатами аналізу, у кожному з таборів міститься у середньому по 162 особи. Тому РФ може знадобитися близько 6 тисяч таборів, аби переселити всіх примусово депортованих. Деякі українці мають можливість виїхати, проте віддаленість, відсутність грошей, телефонів чи документів означає майже нездійсненне завдання.

“Існує разюча низова організація на кількох рівнях – люди збирають гроші на квитки на потяг, допомагають одягом та іграшками для дітей, дозволяють людям залишатися вдома на кілька ночей”, – розповів один з активістів.

Вже існують випадки, коли українці втікали до Польщі, Грузії та спробували навіть Казахстану. Українська омбудсменка з прав людини Людмила Денісова неодноразово звинувачувала Росію в геноциді та порушенні Женевської конвенції, яка забороняє примусові депортації під час війни. Серед загальної кількості вивезених були 200 тисяч дітей, а “умови їхнього перебування та стан здоров’я наразі невідомі”.

На півострові Камчатка на краю Тихого океану в гуртожиток Камчатського індустріального коледжу в Єлізово помістили 10 осіб, серед яких були херсонські діти. В області очікують ще близько 200 осіб.

До Владивостока прибули 300 людей, серед яких були 86 дітей, вагітні жінки і пенсіонери. Маріупольців доставили до готельного комплексу “Восток” на узбережжі біля Находки. Всього у чотирьох сусідніх містах відкривають 14 TAP для розміщення до 1 350 осіб. На острови Сахаліну, які Японія вважає окупованими, прибуло 20 осіб, а очікують — 600.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначав, що у депортованих немає документів та коштів, а їм пропонували лише важку і низькооплачувану роботу в “дузі світу”.

Маріупольців також привозять до Центру патріотичного виховання “Авангард” поблизу Іваново в Ульяновську, місті на березі Волги. Цей заклад спеціалізується на “військово-патріотичній роботі” та пропагуванні “відданості служінню Батьківщині”. За дорученням Путіна цей центр, який відкрили на місці колишнього дитячого будинку в лютому, утворили в рамках національного “освітнього” проєкту. Всього таких закладів існує майже 40, один з яких дислокується в окупованому Криму.