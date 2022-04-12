Примусово депортованих українців з тимчасово окупованих територій переселяють до Сибіру і за Полярне коло — The Independent

Про це повідомила британська інтернет-газета The Independent.
За тисячі кілометрів від своїх домівок опинилися вже близько 100 тисяч українців. Видання наводить офіційні документи, згідно з якими Москва наказала переселити 95 739 жителів Донецької та Луганської областей за 5500 миль від їхніх домівок.
“В указі зазначається, що “з урахуванням ситуації, що склалася в Україні”, Російська Федерація “погоджує розподіл” громадян до “суб’єктів Російської Федерації” та просити місцеву владу “забезпечити прийом” 95 739 осіб”, – цитує видання.
До Сибіру запланували переселити 11 398 людей. Ще 7 218 людей планують депортувати на Далекий Схід та 7 023 на Північний Кавказ, зокрема інші регіони, такі як Чечня, Інгушетія та Дагестан. Людей, яких депортували з Маріуполя, змусили підписати документи, де вони нібито згодні з тим, що місто обстрілювали українські війська.
Підписантам стверджують, що їх чекає переслідування, якщо вони спробують повернутися в Україну. Країна-агресор також примусово розпочала процес паспортизації. Російське громадянство отримали вже близько 12 тисяч примусово вивезених українців.
- Нагадаємо, у Росії створили табір для примусово вивезених жителів Маріуполя. Його організували у Пензенській області, де утримують близько 400 українців, серед яких є немовля.
- Також до українців, яких примусово вивезли до РФ, звернулося Міністерство закордонних справ. Громадян закликали повідомити про свої дані до найближчого посольства України.
- Російські окупаційні війська облаштували фільтраційний табір. Пункт, куди насильно завозять українців, заснували в Докучаєвську Донецької області.
- У місті Мангуш (Донецька область) окупаційні війська РФ створили фільтраційний табір для людей, які евакуюються з Маріуполя. Вони розшукують громадян, що не згодні з російським режимом, та розправляються з ними.
- Також насильно депортованим військами РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні. Після фільтраційних таборів їх відправляють до депресивних російських регіонів.
- Зазначимо, що російські військові сили намагаються стерти з лиця Землі обложене південне місто Маріуполь, повідомив український військовий командир, який зараз перебуває в Маріуполі. Ситуацію в місті він назвав гуманітарною катастрофою – заблоковані місцеві жителі не мають доступу до їжі та води.