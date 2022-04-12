Примусово депортованих українців з тимчасово окупованих територій переселяють до Сибіру і за Полярне коло — The Independent

Про це повідомила британська інтернет-газета The Independent.

За тисячі кілометрів від своїх домівок опинилися вже близько 100 тисяч українців. Видання наводить офіційні документи, згідно з якими Москва наказала переселити 95 739 жителів Донецької та Луганської областей за 5500 миль від їхніх домівок.

“В указі зазначається, що “з урахуванням ситуації, що склалася в Україні”, Російська Федерація “погоджує розподіл” громадян до “суб’єктів Російської Федерації” та просити місцеву владу “забезпечити прийом” 95 739 осіб”, – цитує видання.

До Сибіру запланували переселити 11 398 людей. Ще 7 218 людей планують депортувати на Далекий Схід та 7 023 на Північний Кавказ, зокрема інші регіони, такі як Чечня, Інгушетія та Дагестан. Людей, яких депортували з Маріуполя, змусили підписати документи, де вони нібито згодні з тим, що місто обстрілювали українські війська.

Підписантам стверджують, що їх чекає переслідування, якщо вони спробують повернутися в Україну. Країна-агресор також примусово розпочала процес паспортизації. Російське громадянство отримали вже близько 12 тисяч примусово вивезених українців.