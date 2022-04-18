Російська Федерація продовжує примусово мобілізувати жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей. Чоловіків відправляють на передову російсько-української війни, але щоб вони не втекли, їх транспортують у закритих залізничних вагонах.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи чи витягують з автобусів. Російські військові ходять по квартирах та шукають тих, кого можна залучити на війну проти України.

“Новобранців” одягають у військову форму без розпізнавальних знаків. У жителів ОРДЛО забирають документи, зокрема військовий квиток, та відправляють на передову. Один з таких полонених розповів, що їх вивезли копати окопи. Житель Донецька зізнався, що їх посадили на потяг, але вони не знали, куди їхали, оскільки сам вагон був закритим.

“Наше завдання, як я зрозумів, ми начебто стройбатівці були. Копай… типу окопів. Незрозуміло, навіщо, і незрозуміло для чого”, — сказав донеччанин.

Він розповів, що не брав участі у бойових діях. Йому наказали командири охороняти блокпост, але бойових завдань не було.

Зазначимо, що Служба безпеки вже порушила майже три тисячі кримінальних проваджень, пов’язаних з війною РФ проти України. Цьому полоненому також доведеться відповісти за свої вчинки.