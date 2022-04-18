Про це повідомляє Служба безпеки України.
Чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи чи витягують з автобусів. Російські військові ходять по квартирах та шукають тих, кого можна залучити на війну проти України.
“Новобранців” одягають у військову форму без розпізнавальних знаків. У жителів ОРДЛО забирають документи, зокрема військовий квиток, та відправляють на передову. Один з таких полонених розповів, що їх вивезли копати окопи. Житель Донецька зізнався, що їх посадили на потяг, але вони не знали, куди їхали, оскільки сам вагон був закритим.
“Наше завдання, як я зрозумів, ми начебто стройбатівці були. Копай… типу окопів. Незрозуміло, навіщо, і незрозуміло для чого”, — сказав донеччанин.
Він розповів, що не брав участі у бойових діях. Йому наказали командири охороняти блокпост, але бойових завдань не було.
Зазначимо, що Служба безпеки вже порушила майже три тисячі кримінальних проваджень, пов’язаних з війною РФ проти України. Цьому полоненому також доведеться відповісти за свої вчинки.
- Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України перехопили розмову військовослужбовця РФ Олега Карасьова, який заявив, що президент Володимир Путін наказав знищити українські землі, якщо російська армія не зазнає успіхів у наступальних операціях.
- Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата, який заїхав на територію України і не може оговтатись від шоку та вражень від війни.
- Російський окупант під час телефонної розмови з дружиною обговорював зґвалтування українських дівчаток. Вона зі сміхом закликала його ґвалтувати ще більше жінок. Журналісти “Радіо Свобода” Валерія Єгошина та Марк Кротов ідентифікували російського окупанта та його дружину.
- Служба безпеки України частіше перехоплює розмови того, як військові РФ саботують накази керівництва. Російські солдати відмовляються йти в наступ навіть попри погрози про ув’язнення.