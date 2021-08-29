Виконувач обов’язки головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков заявив, що не розглядає співпрацю з гравцями, які виступають за російські команди.

Про це він заявив під час пресконференції.

“Гарне питання… Ви мені скажіть, ось я візьму і викличу футболіста з Росії – ви ж мене порвете (посміхається), так? Ні?”, – запитав Петраков.

Однак він зізнався, що наразі виключає співпрацю з російськими гравцями, у яких є українське громадянство. Наставник збірної пояснив свою позицію.

“Розумієте, на цю мить я не розглядаю питання гравців з чемпіонату Росії. А знаєте, чому? У лютому я сидів удома, ви самі розумієте – пандемія, стільки не працював. Кажу дружині, мовляв, піду пройдуся. Я – корінний киянин, думав, просто пройду містом. Взяв – і просто пішки пішов містом. Підійшов до Михайлівської церкви. І звідти вниз до стадіону “Динамо” веде дорога, до музею. Зайшов в Андріївську церкву відреставровану, подивився, в Софіївський собор… А в стороні від Михайлівської – фотографії. Я побачив, скільки наших загинуло військових. І дівчата, і хлопці молоді. Стільки прізвищ, стільки фотографій… Я зрозумів, що зараз ані футболістів з Росії, ані примирення апріорі бути не може. Залишилося стільки дітей і сиріт… Тому – ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом… Але на цьому етапі – ні. Кажу прямо і відверто“, – заявив Петраков.

(На відео – з 51:56)

Нагадаємо, що Олександр Петраков став виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України. Саме під керівництвом Олександра Петракова молодіжна національна команда вперше в історії українського футболу виграла чемпіонат світу серед 20-річних (U-20). Відбулося це у 2019 році.