Британський принц Вільям здійснив неоголошену поїздку до Польщі, зустрівшись із британськими та польськими військовими, дислокованими поблизу українсько-польського кордону, та високо оцінив їхню "співпрацю на підтримку народу України та його свободи". Він також провів зустріч з українцями, які були вимушені виїхати за кордон через повномасштабне російське вторгнення.

Про це повідомляє CNN.

Принц Уельський спершу відвідав базу 3-ї бригади Сил територіальної оборони в Жешуві, де зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і оглянув експозицію військової техніки.

Тут він поспілкувався з британськими та польськими солдатами про міцне товариство, яке сформувалося відтоді, як вони почали працювати разом.

Потім 40-річний член королівської сім’ї зустрівся з військовослужбовцями британських збройних сил, щоб дізнатися більше про те, як вони співпрацюють зі своїми польськими колегами, проводячи операції на підтримку України.

Приземлившись у Варшаві, принц Вільям сказав, що було “фантастично” повернутися в Польщу.

“Наші країни мають міцні зв’язки. Завдяки нашій співпраці на підтримку народу України та його свободи, яка також є нашою і вашою свободою, ці зв’язки ще більше зміцнюються”, – сказав спадкоємець британського престолу.

Це перша поїздка принца Вільяма до Польщі після візиту у 2017 році зі своєю дружиною Кейт Міддлтон, принцесою Уельською. Він також прагне краще зрозуміти, як країна виявляє співчуття до своїх українських сусідів.

Після зустрічі з військовими принц Вільям поїхав до Варшави, де відвідав центр розміщення, “щоб на власні очі побачити гуманітарну допомогу і наскільки важливою є підтримка, яку громади по всій Польщі надають українцям, які тікають від війни”.

Принца Вільяма зустрів мер міста. Разом вони поспілкувалися з деякими вимушеними переселенцями з України , які проживають у центрі, дізнавшись більше про те, як вони переїхали до Польщі.

Він також зустрівся з волонтерами, які допомагали людям, переміщеним через конфлікт, щоб дізнатися, як вони управляли та розподіляли пожертви від громади.

У принца Вільяма також запланована зустріч у президентському палаці з польським лідером Анджеєм Дудою, під час якої він “підтвердить глибокі стосунки, які поділяють наші дві нації, і підкреслить мою постійну підтримку та вдячність польському народу”.

Він завершить візит, відвідавши місцевий фуд-холл, де зустрінеться з молодими українцями, які поділяться своїм досвідом переселення до Польщі після війни.

Очікується, що вони обговорять, як українці відновили навчання та знайшли роботу у Варшаві. Принц також поспілкується з приймаючими родинами, які допомогли розмістити українських вимушених біженців, і висловить їм подяку та їхнім сім’ям за відкриття їхніх домівок і за їхнє співчуття.

Королівська родина була надзвичайно відвертою щодо війни протягом останнього року, неодноразово пропонуючи свою підтримку Україні.

На відміну від своєї покійної матері королеви Єлизавети II, яка протягом усього свого правління уникала прямих зауважень з політичних питань, король Чарльз III був набагато відвертішим щодо України.

“Світ з жахом спостерігав за всіма непотрібними стражданнями, заподіяними українцям. Я можу лише сподіватися, що викид солідарності з усього світу принесе не лише практичну допомогу, але й зміцнить усвідомлення того, що разом ми єдині», — сказав король минулого місяця в посланні, присвяченому році російського вторгнення.