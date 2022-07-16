У Вашингтоні продовжують стверджувати, що Росія має намір закуповувати в Ірану безпілотники. Зокрема в адміністрації президента США Джо Байдена наголосили, що російські посадовці як мінімум двічі здійснювали візит до Ірану, аби ознайомитись з БПЛА.

Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, російські офіційні особи принаймі двічі за останні тижні відвідували аеродром у центральному Ірані, щоб побачити бойові безпілотники, які РФ хоче придбати та використовувати у війні проти України.

Як розповів Салліван, росіяни відвідували аеродром Кашан в Ірані 8 червня та 15 липня. У Білому домі також опублікували супутникові фото, на яких видно, що росіянам демонстрували політ безпілотників “Шахед-191” та “Шахед-129” на аеродромі. Поруч також знаходився транспортний літак російських посадовців.

Радник Байдена додав, що США володіють інформацією про те, що Іран має намір продати Росії декілька сотень таких БПЛА.

“Ми вважаємо, що офіційна російська делегація нещодавно отримала демонстрацію іранських БПЛА, здатних атакувати. Ми публікуємо ці зображення, зроблені в червні, на яких зображені іранські БПЛА, які того дня бачила російська урядова делегація. Це свідчить про те, що Росія зацікавлена ​​в придбанні іранських БПЛА, здатних атакувати”, – сказав Салліван.

Він додав, що візит делегації РФ 8 червня був першим випадком відвідування росіянами іранського аеродрому для демонстрації роботи БПЛА.

Водночас голова іранського МЗС Хоссейн Амірабдоллахіан у телефонній розмові з головою МЗС України Дмитром Кулебою запевнив, що Іран не буде продавати Росії безпілотники

“Такого роду заяви, які йдуть паралельно з візитом Байдена в окуповану Палестину або Ізраїль, відповідають політичним намірам і цілям. Ми виступаємо проти будь-яких кроків, які можуть призвести до продовження та посилення конфліктів”, – сказав він.

Білий дім вирішив оприлюднити ці дані розвідки США напередодні зустрічі Байдена з лідерами шести арабських країн Перської затоки, а також з лідерами Єгипту, Йорданії та Іраку у межах регіонального саміту.

Очікується, що президент США зробить “важливу заяву”, пояснюючи своє бачення ситуації на Близькому Сході, після завершення 4-денної поїздки, мета якої – зміцнити позиції США та об’єднати регіони проти Ірану.

Байден прагне посилити координацію між союзниками з Близького Сходу у відповідь на російське вторгнення в Україну та те, що поточний конфлікт означає для регіону.

Жодна з країн, представлених на саміті, не запровадила санкцій проти РФ разом зі США. Більш того, Об’єднані Арабські Емірати стали своєрідним фінансовим притулком для російських мільярдерів та їхніх багатомільйонних яхт. Єгипет залишається відкритим для російських туристів.