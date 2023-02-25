Про це повідомляє поліція Києва.
Зазначається, що на станції метро “Мінська” правоохоронці помітили громадянина, який постійно озирався та поводився підозріло. Поліціянти зупинили чоловіка для перевірки, а згодом виявили у нього в кишені гранату “Ф-1” та запал до неї.
Зловмисником виявився 29-річний уродженець Одеської області. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Також вилучений доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження.
Слідчі управління поліції в метрополітені за процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранти про підозру у зберіганні, придбанні, передачі чи збуті вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
Суд обрав зловмиснику запобіжний захід — нічний домашній арешт. Покарання передбачає позбавлення волі строком від трьох до семи років.
- У Херсонській області правоохоронці затримали колаборанта, який співпрацював з російськими окупантами та тримав у себе арсенал російської зброї.
- Військові лікарі провели успішну операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася в тілі військовослужбовця. Під час операції були присутні сапери.
- Український військовий підрозділ працює над створенням гранати, яка буде мати невелику вагу й зможе знищити 40-тонний танк.