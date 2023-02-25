25 лютого на станції метро "Мінська" у Києві у чоловіка в кишені виявили гранату. Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що на станції метро “Мінська” правоохоронці помітили громадянина, який постійно озирався та поводився підозріло. Поліціянти зупинили чоловіка для перевірки, а згодом виявили у нього в кишені гранату “Ф-1” та запал до неї.

Зловмисником виявився 29-річний уродженець Одеської області. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також вилучений доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження.

Слідчі управління поліції в метрополітені за процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранти про підозру у зберіганні, придбанні, передачі чи збуті вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід — нічний домашній арешт. Покарання передбачає позбавлення волі строком від трьох до семи років.