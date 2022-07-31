Спадкоємець британського королівського престолу принц Уельський Чарльз у 2013 році отримав $1,2 мільйона від зведених братів лідера терористичної організації "Аль-Каїда" Осама бен Ладена.

Про це пише британський тижневик The Sunday Times.

Так, підприємці Бакр та Шафік бен Ладени, співвласники саудівського холдингу Binladin Group, у 2013 році пожертвували кошти Благодійному фонду (PWCF) принца Чарльза.

Зустріч відбулася через два роки після ліквідації лідера Аль-Каїди військовими США.

У тижневику зазначили, що принц погодився на гроші попри заперечення радників “Кларенс-гаусу” та Благодійного фонду. Згідно з джерелами The Sunday Times, кілька радників Чарльза особисто просили його повернути отримані кошти.

PWCF надає гранти британським некомерційним організаціям для реалізації проєктів у Великій Британії, країнах Співдружності та за кордоном.

Своєю чергою, королівське джерело повідомило CNN, що вони заперечують твердження The Sunday Times про те, що принц Чарльз особисто прийняв пожертву, що він був посередником в угоді та що радники навколо принца Чарльза благали його повернути гроші в той час. Там наголосили, що PWCF провів “ретельну перевірку” відносно походження коштів і рішення щодо прийняття грошей було прийнято довіреними особами.

Джерело, близьке до PWCF, повідомило, що “після ретельного вивчення питань опікуни дійшли висновку, що дії одного члена сім’ї бен Ладена не повинні заплямувати всю сім’ю”.

У 1994 році бен Ладен зрікся своєї родини, тож немає жодних підстав вважати, що його зведені брати були пов’язані з його діяльністю.